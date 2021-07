Gdzie się zaszczepić w weekend przeciw koronawirusowi? Lista punktów mobilnych szczepień w województwie łódzkim

Przy ul. Piotrkowskiej nie tylko będą odbywały się szczepienia, ale przy okazji młodsi i starsi będą mogli bawić się na pikniku w pasażu Schillera.

- Zapraszamy do naszego „szczepiennego miasteczka", a piknik rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do ostatniej osoby chętnej na szczepienie, a przynajmniej do godz. 19 – mówi Marta Nowak, prezes miejskiego Centrum Medycznego im. Rydygiera, które organizuje tę akcję szczepień. Mamy przygotowane 500 dawek szczepionki, ale jeśli będzie więcej chętnych mamy zapewnioną dodatkową dostawę.