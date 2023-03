Gdzie się zrelaksować w Łodzi? TOP 10 miejsc na na weekend. Tu się odstresujesz się po ciężkim tygodniu pracy. ZDJĘCIA

Miejsca relaksu i odpoczynku w Łodzi

W Łodzi nie brakuje miejsc do odpoczynku i relaksu. Na terenie miasta jest wiele zakątków w których łatwo zapomnimy o codziennych obowiązkach i zmartwieniach. Do wyboru są miejsca na spokojny relaks, zielone tereny spacerowe, a także obiekty sportowo-rekreacyjne

Gdzie odpoczywać na łonie natury w Łodzi?

W Łodzi nie brakuje terenów zielonych i miejsc rekreacji na świeżym powietrzu. Wśród najpopularniejszych są Arturówek, Stawy Jana, Stawy Stefańskiego, Młynek, które w weekendy przyciągają tłumy łodzian. Miłośnicy zwierząt mogą też wybrać się do zoo i nowego pawilonu Orientarium, by zobaczyć tamtejszy słynny tunel podwodny.

Walka ze stresem w Łodzi

W walce ze stresem pomocne mogą być pobyty w saunach, masaże i spa. Taką ofertę ma kilka obiektów, m.in. Aquapark Fala czy Destresso. To miejsca zbudowane właśnie po to, by ich użytkownicy mogli się zrelaksować.