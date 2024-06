Gdzie zgłosić zderzenie z dzikim zwierzęciem? Co zrobić, gdy na drodze potrącisz dzika, łosia, sarnę? 6.06.2024

Nie powiadomisz służb? Narażasz się na mandatJeżeli kierowca po potrąceniu zwierzęcia nie zawiadomi odpowiednich służb, naraża się na karę aresztu lub grzywny (do 5 tysięcy złotych). Jakby tego było mało, jeśli sprawa trafi do sądu, wobec kierowcy może zostać orzeczona nawiązka w wysokości do tysiąca złotych na cel związany z ochroną zwierząt.Odszkodowanie za potrącenie zwierzęciaJeśli mamy wykupione AC, zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela. Jeżeli go nie mamy, w ramach OC możemy się ubiegać o odszkodowanie od zarządcy drogi. UWAGA!Nie otrzymamy odszkodowania jeśli wypadek wydarzył się w obrębie drogi oznakowanej jako A18b, czyli "uwaga na zwierzęta leśne".krajowe - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostradwojewódzkie - zarząd danego województwapowiatowe - zarząd danego powiatugminne - burmistrz/ prezydent miasta lub wójtZOBACZ ZNAGRANIE CZYTAJ DALEJ >>>>Uwaga na łosie na drogach..

yt/StopCham