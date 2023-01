Giełda Moto Weteran Bazar po raz kolejny w Łodzi. Tłumy łodzian, a na stoiskach mnóstwo różności - nawet zabytkowa bryczka. Zobacz zdjęcia Maria Kwiecińska

Pierwszy w tym roku Moto Weteran Bazar w Łodzi. Na stoiskach mnóstwo motoryzacyjnych różności i militaria. Była nawet zabytkowa bryczka! Zobacz więcej na kolejnych slajdach>>> Grzegorz Galasiński Zobacz galerię (120 zdjęć)

W sobotę, 28 stycznia, odbyła się pierwsza w tym roku edycja giełdy Moto Weteran Bazar. Do Hali Expo przy ulicy Politechniki 4 w Łodzi przybyły tłumy miłośników motoryzacji i zabytków, a także militarystyki. Na stoiskach części do aut i motocykli, stare pojazdy i wiele innych różności. Na jednym z nich nawet zabytkowa bryczka! Zobacz na zdjęciach, co jeszcze można było znaleźć.