Gigamarket w Łodzi szuka jeszcze 60 pracowników. Do tej pory zatrudnił 100 osób. Trwają też przebudowa siedziby sklepu na Bałutach

Największy sklep Leroy Merlin w Łodzi, tzw. gigamarket, powstaje w miejscu hipermarketu Tesco przy ul. Pojezierskiej w Łodzi. Będzie miał powierzchnię ok. 15 tys. mkw., podczas gdy średnia powierzchnia innych sklepów tej sieci to ok. 8 tys. mkw. Pod koniec czerwca odbywała się wymiana podłogi, aranżowano też nowe strefy. Od tego czasu sporo się zmieniło.

- Obecnie jesteśmy w trakcie aranżacji przestrzeni socjalno-biurowej, wykonujemy niezbędne instalacje, wykańczamy posadzki - mówi Jacek Skwara, dyrektor sklepu. - Zajmujemy się również naprawą powierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych. W naszym sklepie ma pracować ok. 160 osób, zatrudniliśmy ok. 100 współpracowników, wciąż zapraszamy kolejne osoby do naszego zespołu.

Jak szukać pracy?

Oferty pracy są dostępne na stronie kariera.leroymerlin.pl. Poszukiwani są pracownicy na trzy stanowiska: kasjer, doradca klienta oraz logistyk i magazynier. Osoby, które już dołączyły do załogi sklepu, przechodzą cykl szkoleń oraz rozpoczęły staże pracownicze w sklepach tej sieci w Manufakturze i Porcie Łódź.