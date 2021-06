Gigant z branży opakowań partnerem Politechniki Łódzkiej

– Ruszamy tam z produkcją wiosną 2022 roku i aktualnie do tego zakładu rekrutujemy około 200 pracowników, w tym inżynierów o różnych specjalnościach – mówił o Bełchatowie w czwartek (17 czerwca), podczas uroczystości podpisania umowy między uczelnią a firmą, Krzysztof Sadowski, prezes DS Smith Polska.

W naszym regionie firma ma już fabrykę w Kutnie, a ponadto w Kielcach, Oławie i Kwidzynie. Do tego dochodzą jeszcze centra logistyczne. Ogółem zatrudnienie polskiego oddziału DS Smith to 1300 pracowników, zaś na świecie, w 34 krajach, koncern ma ich ok. 30 tys.

DS Smith przedstawia się jako wiodący dostawca ekologicznych opakowań z tektury falistej, a ponadto prowadzi działania recyclingowe i produkuje papier.