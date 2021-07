GKS Bełchatów rozpoczyna nowy sezon z PGE i 2 milionami

Tuż przed pierwszym meczem w klubie powiało optymizmem, bo PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zdecydowało się kontynuować współpracę sponsoringową ze Stowarzyszeniem Energetyczny Klub Sportowy SKRA Bełchatów. W ramach umowy, PGE GiEK przekaże 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie klubu. - Serdecznie dziękuję za tak ogromne wsparcie, bo to dla nas kluczowa sprawa – powiedział Alan Pacuszka, członek zarządu GKS Bełchatów. - Cieszę się, że ta świetna informacja pojawiła się u zarania nowego sezonu, dając nam jeszcze więcej sił na najbliższy rok. Jestem przekonany, że ta pomoc pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie klubu i same wyniki. Drużyna ciężko pracuje nad tym, by poziom sportowy był jak najwyższy, by cieszyć kibiców a nasz klub rósł w siłę.

- Zarząd PGE GiEK podjął decyzję, abyśmy sfinansowali działalność górniczego klubu w najbliższym sezonie - mówił natomiast Krzysztof Kuśmierowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Pierwszy argument za taką decyzją jest taki, że GKS powstał tutaj dzięki kopalni i tradycje związane z funkcjonowaniem klubu są bezpośrednio związane z działalnością KWB Bełchatów i PGE GiEK. Po drugie motorem napędowym dla szkolenia młodzieży jest pierwsza drużyna, której warto zaufać, która musi reprezentować odpowiedni poziom piłkarski, by być magnesem dla młodzieży.