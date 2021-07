GKS Bełchatów szykuje się na II ligę

Trener Patryk Rachwał wraz z asystentem Bartłomiejem Kondrackim przyjrzeli się w minionym tygodniu kilkunastu kandydatom do gry w ich zespole. Czas testów zakończył sobotni test mecz. Po tym spotkaniu można być raczej pewnym, ze w klubie pozostanie Artur Goliński. To były gracz bełchatowskiego klubu, który występował ostatnio w drugoligowej Chojniczance Chojnice, z którą walczył w barażach o awans do I ligi, ale jego drużyna przegrała ze Skrą Częstochowa 0:1 (0:1), która ostatecznie będzie występować na zapleczu elity, bo w decydującym spotkaniu okazała się lepsza od KKS Kalisz wygrywając 3:0 (1:0). Atur Goliński zaliczył w zespole prowadzonym przez Tomasza Kafarskiego 18 mecżów ligowych (w tym jeden barażowy) i strzelił jednego gola. W przeszłości występował między innymi w ŁKS Łódź. W tej drużynie wystąpił nawet w jednym meczu ekstraklasy. Było to 6 maja 2012 roku. Tego dnia łodzianie przegrali w Białymstoku z Jagiellonią 1:2 (0:0). Ponadto wychowanek MULKS Łask występował w Pelikanie Łowicz oraz Lechii Tomaszów Mazowiecki. 29-latek powinien być wzmocnieniem bełchatowian. Wśród testowanych jest także 18-letni także bramkarz Maksymilian Ciołek. To z kolei piłkarzy występujący ostatnio w Orlętach Radzyń Podlaski (15 miejsce w grupie czwartej III ligi). Piłkarz jest wychowankiem GKSBełchatów, ale występował także w UKSSMS Łódź. Z kolei 28-letni Konrad Puchalski zaliczył w minionym sezonie jeden mecz w trzecioligowej Legionovii Legionowo. Wychowanek łódzkiego Widzewa występował wcześniej także w ChKS Łódź, UKSSMS Łódź, Turze Turek, Andrespolii Wiśniowa Góra, Skalniku Sulejów, a nawet w hiszpańskim klubie Santa Pola CF B.