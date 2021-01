GKS Bełchatów wygrał z Lechią. Transfer Macieja Koziary

Wygrana z trzecioligowcem cieszy, bo to przecież pierwsze zwycięstwo zespołu trenera Marcina Węglewskiego od 13 listopada minionego roku. Tego dnia bełchatowianie zwyciężyli w Gdyni Arkę 2:1 (1:0), a było to spotkanie 12. kolejki I ligi. Z kolei 7 listopada pokonali w Bełchatowie Resovię 3:0 (2:0) i od tego dnia fani GKS czekali na domowe zwycięstwo swoich ulubieńców. Proszę, niby to sparingowy triumf, a cieszy.

Pokonanie Lechii, to nie jedyna dobra wiadomość dla fanów bełchatowskiego pierwszoligowca. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami zawodnikiem GKS do 31 grudnia tego roku został 24-letni Maciej Koziara. To dla niego powrót do klubu z ulicy Sportowej, ponieważ w rundzie jesiennej ubiegłego sezonu występował juz w zespole z Bełchatowa. Wystąpił wtedy w dwóch pierwszoligowych spotkaniach. Ostatnio był natomiast zawodnikiem Miedzi Legnica, ale do kadry drużyny pierwszoligowej nie zdołał się przebić. Wystąpił natomiast w 16 spotkaniach trzecioligowych rezerw. Strzelił osiem goli w meczach o punkty będąc najskuteczniejszym zawodnikiem tej drużyny.

Wróćmy do meczu z Lechią. Pierwsza połowa nie przyniosła większych emocji, a gole padły w jej końcówce. Więcej działo się po zmianie stron. Miejscowi mieli okazje bramkowe, ale wykorzystali jedną. W ekipie gospodarzy na boisku pojawił się Mikołaj Grzelak, dla którego był to pierwszy od lipca zeszłego roku. Potem piłkarz leczył kontuzję. W sobotę (20 stycznia) GKS spotka się z Wartą Sieradz (11).