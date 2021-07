GKS Bełchatów zremisował sparing z KS Kutno 2:2

Oba zespoły przystąpiły do tego meczu w eksperymentalnych składach. Zarówno w Bełchatowie, jak i w Kutnie trwa bowiem przebudowa drużyn. Przewagę mieli jednak gospodarze, choć remis jest sprawiedliwym wynikiem. - Mieliśmy w składzie ośmiu piłkarzy z poprzedniego sezonu, a reszta to młodzi gracze na testach - mówi Paweł Klekowicki ze sztabu szkoleniowego KSKutno. - W najbliższych dniach pojawią się kolejni kandydaci do gry u nas.

W sobotę (24 lipca) GKSBełchatów zagra dodatkowy mecz kontrolny, w którym zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem PKOEkstraklasy Radomiakiem Radom. Początek meczu o godz. 12. Pięć godzin później, już w Bełchatowie, GKS rozpocznie sparing z Rakowem II Częstochowa. KSzmierzy się w sobotę na swoim boisku z Pelikanem Łowicz (11), a w niedzielę gra z Sokołem Aleksandrów (11). ą

GKS BEŁCHATÓW - KS KUTNO 2:2 (1:1)

Bramki

1:0 - Szymon Sołtyiński (8)

1:1 - Adrian Kralkowski (23)

1:2 - Adrian Kralkowski (65, rzut karny)

2:2 - Mikołaj Grzelak (83)

GKS. 1. połowa: Leonid Otczenaszenko - Oskar Przywara, Jan Goliński, Caique Dias da Cruz, Bartosz Sitkowski - Damian Warnecki, Kamil Banaczek, Miłosz Nowak, Mikołaj Gabor - Adrian Bielka, Szymon Sołtysiński. Ponadto grali: Kewin Komar - Mateusz Mikulski, Jarosław Trzeboński, Kamil Mizera, Mateusz Szymorek, Jeremiasz Góralczyk, Sebastian Rak, Jakub Miarka, Mikołaj Grzelak,Dawid Flaszka, Mateusz Kempski. Trener: Patryk Rachwał.