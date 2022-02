GKS Bełchatów zwolnił sztab szkoleniowy

- Klub powiadomił nas pocztą elektroniczną, że cały sztab szkoleniowy zwolniony jest do końca tego tygodnia ze świadczenia usług - mówi Kamil Socha trener bełchatowian. - W najbliższych dniach mamy też dowiedzieć się co dalej. Nie ma natomiast nic o zaplanowanym na sobotę meczu z Hutnikiem Kraków na stadionie GKS, Ciężko mi powiedzieć jak to będzie, choć mało prawdopodobne, żebyśmy grali.

Będzie to więc drugie spotkanie oddane przez GKSwalkowerem. Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z ligi. Większość piłkarzy GKS szuka sobie nowych klubów, głównie w naszym regionie. Szymon Sołtysinski zarejestrowany została przez UKSSMS Łódź, który ma drużynę seniorów w grupie pierwszej Keeza Klasy Okręgowej, a le z naszych informacji wynika, że wyląduje w Sokole Aleksandrów, podobnie jak Artur Golański.

Jeżeli GKSBełchatów zrezygnuje z gry w II lidze, to w nowym sezonie będzie mógł przystąpić do rywalizacji jako ten sam podmiot w lidze IV. Jeśli jednak klub zmieni nazwę, to powinien zacząć rywalizację na najniższym szczeblu rozgrywkowym, czyli w klasie B. Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej może jednak wrazić zgodę aby drużyna przystąpiła do gry nawet w IV lidze. Coś takiego miało już w naszym regionie miejsce w przypadku pierwszoligowych obecnie drużyn z Łodzi, czyli ŁKS i Widzewa. ą