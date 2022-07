GKS - ŁKS 0:1. Pirulo zapewnił cenną wygraną ŁKS. Dobry występ zaliczyli także kibice ŁKS

Po porażce na inaugurację sezonu z GKS Katowice (0:2) kibice ŁKS liczyli na przełamanie swej drużyny. Rywale z Tychów w pierwszym meczu sezonu zremisowali z Chojniczanką na wyjeździe i także mieli w planach powiększenie punktowego dorobku. Choć kibice obu klubów darzą się sympatią i zawarli tak zwaną zgodę, na boisku sentymentów miało nie być.

Trener Kazimierz Moskal nie dokonał żadnej zmiany w wyjściowym składzie drużyny ŁKS w porównaniu do przegranego pierwszego meczu.

Tyszanie mieli kłopoty z bramkarzami. W pierwszym meczu Kacper Dana złamał rękę, zastąpił go Adrian Odyjewski, ale na ŁKS w bramce stanął debiutant, pozyskany z Górnika Łęczna Adrian Kostrzewski.

Mecz miał szczególne znaczenie da Bartosza Biela (grał wcześniej w GKS) i Antonio Domingueza (wcześniej był piłkarzem ŁKS). Bartosz Biel trafił do siatki w 13 minucie, ale sędzia nie uznał gola z powodu pozycji spalonej łodzianina. Celnym strzałem odpowiedział też Antonio Dominguez, ale z takim uderzeniem kłopotów nie miał Dawid Arndt.

Bardzo blisko zdobycia gola był Dawid Kort, który w 30 minucie strzelał głową kilkanaście centymetrów obok słupka bramki GKS. To była doskonała okazja dla łódzkiej drużyny.

Gospodarze osiągnęli przewagę dopiero w końcówce pierwszej połowy. Nic groźnego pod bramką ŁKS się nie wydarzyło. Mało było sytuacji, mało precyzji, niewiele ciekawych akcji. Mecz był po prostu słaby.

Pojawiła się taka dygresja – na pięknym stadionie w Tychach jest jeszcze mniej kibiców, niż na podobnym, równie pięknym obiekcie ŁKS w Łodzi. Poziom gry piłkarzy obu drużyn może tłumaczyć to zjawisko.

Na pochwały zasługiwali tylko kibice ŁKS, którzy w dużej grupie pojechali do Tychów i dopingowali swój zespół.

Po przerwie pierwszy groźniejszy strzał oddał Antonio Dominguez, jednak piłka po jego uderzeniu trafiła w gąszcz nóg obrońców ŁKS.

W czternastu wcześniej rozegranych ligowych pojedynkach pomiędzy tymi zespołami ŁKS odniósł cztery zwycięstwa, trzykrotnie z kompletu punktów cieszyli się tyszanie, a siedem pozostałych spotkań zakończyło się podziałem punktów. Jak będzie tym razem – zastanawiali się fani obu drużyn i mocno ściskali kciuki. Czyżby znów miał paść remis?

Nic z tych rzeczy! W 61 minucie meczu najpierw dośrodkowywał Bartosz Szeliga, piłka trafiła do Michała Trąbki, który przerzucił piłkę na prawo do Marcela Wszołka. Nastąpiło kolejne dobre dośrodkowanie, wykorzystane przez Pirulo, który ubiegł obrońców i bramkarza gospodarzy i głową strzelił do siatki. Królem Łodzi jest ŁKS– skandowali szczęśliwi kibice z al. Unii.

Gospodarze nie byli w stanie zagrozić bramce ŁKS, który kontrolował przebieg meczu. Dawid Kort mógł podwyższyć wynik, bramkarz gospodarzy obronił strzał łodzianina w 81 minucie.

Łodzianie przeprowadzili jeszcze ciekawą kontrę, ale sędzia dopatrzył się spalonego.

Teraz przed piłkarzami ŁKS kolejny mecz na Stadionie Króla ze Skrą Częstochowa. Czas zdjąć klątwę i po czterech meczach z bilansem 0-8 w golach, wreszcie strzelić gola i wygrać.

GKS Tychy - ŁKS Łódź 0:1 (0:0)

0:1 Pirulo (61)