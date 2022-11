GKS - ŁKS 1:5. Będą derby Łodzi: Widzew - ŁKS w przyszłym sezonie ekstraklasy. Zdjęcia

Łodzianie w piątek zdeklasowali piłkarzy GKS w Katowicach. I to nie debiutujący w bramce gospodarzy młody golkiper był sprawcą nieszczęścia. Ełkaesiacy zagrali mądrze, efektownie rozgrywali piłkę, otwierali ciekawymi podaniami drogę do bramki rywala. I nie zawodziła skuteczność. Widać w tej grze rękę dziekana łódzkiej piłkarskiej uczelni Kazimierza Moskala.

Trzeba pamiętać, że w ŁKS zabrakło odsuniętego za kartki Pirulo. Rycerze Wiosny strzelali, jak na zawołanie.

1:0. Pierwszy gol padł już w 2 minucie i 42 sekundzie. Oglądaliśmy wzorową kontrę ŁKS. Michał Trąbka rozpoczął akcję i podał do Bartosza Szeligi. Ten wbiegł w pole karne, strzelił, a bramkarz odbił piłkę wprost pod nogi Mateusza Kowalczyka, który wpakował piłkę do pustej bramki.

2:0. W 33 minucie Władysław Ochronczuk przejął piłkę na własnej połowie boiska. Następnie podał do wychodzącego na wolną pozycję Stipe Juricia. Bośniak przebiegł całą połowę gości, wyszedł sam na sam, minął bramkarza i strzelił do pustej bramki.

3:0. 39 minuta. Michał Trąbka wrzucił piłkę z lewej strony boiska, a Bartosz Szeliga uprzedził obrońców i głową wpakował piłkę do siatki.

4:0. 45 minuta. Władysław Ochronczuk znów podał prostopadle do wychodzącego Stipe Juricia, który wbiegł w pole karne i pokonał bramkarza

5:0. 52 minuta. Michał Trąbka przejął piłkę w środkowym kole, przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, wbiegł w pole karne i przymierzył. Strzelił w długi róg, a debiutujący bramkarz nie sięgnął piłki.

Szeliga, Ochronczuk dwukrotnie, Trąbka zaliczyli asysty.

Trener Kazimierz Moskal mówił przed meczem, że ŁKS chce zakończyć rok z przytupem i tak się stało. Brawo!