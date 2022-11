GKS - ŁKS. Trener Kazimierz Moskal: To ŁKS zmienił się znacznie. Balongo poza kadrą

- W porównaniu z tamtym meczem to ŁKS zmienił się znacznie in plus - mówił Kazimierz Moskal. - Po pierwszym meczu z GKS widziałem ten zespół dużo wyżej. Chociaż i tak jest blisko czołówki. Jeśli chodzi o nas, zmieniło się dużo, także w kwestii personalnym. Ten czas podziałał na naszą korzyść. Mecz z GKS będzie trudny, bo kibice w Katowicach protestują i atmosfera będzie sparingowa. Zrobiliśmy dobrą robotę, ale możemy zakończyć ten rok z przytupem.

Jakie zmiany mogą się pojawić w ŁKS w przerwie zimowej?

- Nie będę się wypowiadał na ten temat - uciął szkoleniowiec łodzian.

Czy będą zmiany w meczu z GKS?

- Nelson nie trenuje z drużyną, pracuje indywidualnie, jest poza kadrą - mówi Kazimierz Moskal. - Pirulo pauzuje za kartki, Mieszko Lorenc jest po zabiegu, Jan Kuźma zgłosił przeziębienie.

Po ostatnim meczu piłkarze ŁKS będą jeszcze dwa tygodnie trenowali. Po przerwie zimowej drużyna zacznie 3 stycznia.