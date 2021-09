GKS Tychy - Widzew. Rywal Widzewa będzie czuł mecz w kościach

Otóż po powołaniu do kadry młodzieżowej Bartosza Guzdka i Radosława Gołębiowskiego, Widzew miał prawo, by mecz z Odrą w Opolu przełożyć. Do tego nie doszło, a decydujący głos miał trener Janusz Niedźwiedź, który nie chciał tworzyć zaległości przed drużyną. Swój mecz musieli przełożyć piłkarze GKSTychy, bo ich rywal Chrobry Głogów oddał do kadry Dominika Piłę. Teraz tyszanie muszą odrobić zaległości (czwartkowy mecz z Chrobrym rozpocznie się o godz. 20.30). Nie da się ukryć, że tyszanie będą czuć w kościach spotkanie z Chrobrym, co jest szansą dla Widzewa. Mecz w Tychach o 12.40 w niedzielę.

Widzewiacy wygrali w Tychach raz – dawno temu, bo 1 maja 1996. Jedynego gola zdobył Marek Koniarek, który w 64 minucie pokonał stojącego w bramce Sokoła Tychy samego Jerzego Dudka. W niedzielę w bramce Widzewa stanie Jakub Wrąbel, który poczuł się niedysponowany na rozgrzewce przed meczem z GKSKatowice i sytuację musiał ratować Konrad Reszka. Dla większości obserwatorów Reszka zagrał jak orzeł.

Dziewiąta kolejka pierwszej ligi:

17.09: GKS Jastrzębie -Zagłębie Sosnowiec (18), Resovia – Miedź Legnica (20.30). 18.09: ŁKS Łódź – Podbeskidzie Bielsko-Biała (12.40), Korona Kielce – Sandecja Nowy Sącz (20.30). 19.09: GKS Tychy – Widzew Łódź (12.40), Odra Opole – Stomil Olsztyn (15), Puszcza Niepołomice – Chrobry Głogów (18). 20.09: Skra Częstochowa – Arka Gdynia (18), Górnik Polkowice GKS Katowice (20.30).