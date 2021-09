GKS Tychy - Widzew. Rywal Widzewa odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu. Musi się zatrzymać

W 89 minucie meczu słowacki napastnik Tomas Malec pokonał bramkarza Chrobrego i GKS Tychy wygrał czwarte spotkanie z rzędu i czwarte różnicą jednego gola. Wcześniej tyszanie pokonali: Sandecję Nowy Sącz 2:1, Zagłębie Sosnowiec 2:1 i Arkę Gdynia 1:0. Dzięki temu zespół prowadzony przez Artura Derbina awansował na piąte miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do wicelidera Widzewa Łódź. Tomas Malec to były król strzelców słowackiej ekstraklasy.

- Jedziemy na bardzo trudny teren, do zespołu, który w zeszłym sezonie bił się o awans do ekstraklasy. Ostatnie mecze GKS-u pokazują jak mocny jest to zespół. Pięć meczów bez porażki, cztery zwycięstwa z rzędu i tylko dwie bramki stracone - to pokazuje, że czeka nas trudne zadanie. Chcemy wykonać swoją robotę, którą robimy też na treningach i być zespołem, który pokaże swoją jakość. Wierzymy, że przy naszej dobrej grze wrócimy do Łodzi z trzema punktami - powiedział trener Janusz Niedźwiedź.