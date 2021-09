Gmina Bełchatów zyska kosztem Kleszczowa. Wojewoda łódzki chce zmienić granice najbogatszej gminy w Polsce

Przypomnijmy, że już w 2019 r. toczyła się publiczna dyskusja dotycząca najbogatszej polskiej gminy jaką jest Kleszczów i sąsiedniej gminy Bełchatów. Rozmawiano o sprawiedliwym podziale zarówno środków jak i kosztów związanych z istnieniem infrastruktury górniczej i energetycznej na terenie obu gmin. Obecnie największym beneficjentem podatków od nieruchomości, CIT, PIT i opłat eksploatacyjnych wynikających z prawa górniczego i geologicznego jest Kleszczów.

Mimo wniosku gm. Bełchatów o zmianę granic kosztem Kleszczowa w 2019 r. rząd nie podjął takiej decyzji. Podyktowane było to zobowiązaniem się Kleszczowa do stworzenia na poziomie lokalnym mechanizmu sprawiedliwego podziału dochodów na rzecz innych gmin. Choć odpowiednia uchwała została w 2019 r. przyjęta, to jednak nie wypełniono tego zobowiązania. To zmotywowało wojewodę łódzkiego do działania.

Gmina Bełchatów ponosi koszty funkcjonowania kopalni oraz elektrowni w zbliżonym stopniu jak Kleszczów. Poziom wód gruntowych na jej terenie jest niższy przez istnienie pobliskiej odkrywki węgla brunatnego. Zmian granic administracyjnych można dokonywać, gdy przemawiają za tym względy gospodarcze, społeczne i kulturowe. Zdaniem wojewody wszystkie te przesłanki dotyczą gminy Kleszczów i Bełchatów.