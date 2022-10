Gmina Dobryszyce. Pijany kierowca fiata uciekał przed policją, miał też zakaz prowadzenia pojazdów

Kierowca fiata punto n ie zatrzymał się do kontroli na terenie gminy Dobryszyce. Do zdarzenia doszło w piątek (28 października) około godziny 22. Jadący wężykiem fiat zwrócił uwagę policjantów w miejscowości Zdania .

Wypadek na S8 koło Zduńskiej Woli wydarzył się w poniedziałek 31 października. Doszło do zderzenia trzech samochodów.

Kierowca szybko został zatrzymany. Okazało się, że uciekał przed policją, bo był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Badanie wykazało, ze miał 2,1 promila alkoholu w organizmie - opowiada aspirant Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Teraz 39-letni mieszkaniec gminy Dobryszyce odpowie za niestosowanie się do sądowego zakazu, ponowną jazdę "pod wpływem" oraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.