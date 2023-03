Gol kolejki w PKO Ekstraklasie padł na Widzewie. FILM

Zaczęliśmy ten mecz dobrze. Wydawało się, że ten gol wisi w powietrzu. Mieliśmy sytuację Bartka Pawłowskiego - żałujemy, że skończyło się tylko na poprzeczce. Później Warta miała jedną sytuację i piłka wpadła do siatki. Po tym golu straciliśmy swój rytm i zaczęliśmy grać nerwowo. Nakręcaliśmy rywala prostymi stratami piłki. Ten gol tak jakby zabrał nam pewność, z którą wyszliśmy na murawę.

W przerwie o tym rozmawialiśmy i chcieliśmy przyspieszyć grę. Brakowało nam w pierwszej połowie takich podań penetrujących, pomiędzy przestrzenie, żeby nie tylko grać bezpiecznie przez obwód, tylko grać więcej odważnie. To nam się udało w drugiej połowie.

Do drugiej połowy zespół podszedł bardzo dobrze nastawiony, grał odważnie i ofensywnie. To wszystko przynosiło efekt w postaci takiej, że zepchnęliśmy przeciwnika i wtedy mieliśmy swój najlepszy moment. Mieliśmy dwie sytuacje bramkowe, ale nadszedł jeden wypad Warty i fantastyczny gol Żurawskiego na 2:0.