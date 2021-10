41-letnia kobieta we wtorek (12 października) została potrącona przez pociąg relacji Łódź - Częstochowa na torach w Gomunicach. Do zdarzenia doszło około godziny 17.30. Okoliczności śmierci mieszkanki gminy Gomunice wyjaśniają radomszczańscy policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy nie wykluczają, że mogło dojść do próby samobójczej. Ciało kobiety zostało zabezpieczone w radomszczańskim prosektorium.