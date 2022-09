Górale pod batutą wielunianina rywalem ełkaesiaków

Drużynę „Górali” po raz drugi w tym sezonie, a pierwszy w Bielsku-Białej, poprowadzi wielunianin Dariusz Żuraw. Szkoleniowiec znany kibicom między innymi z pracy w Lechu Poznań zastąpił Dariusza Kołodzieja, a zaczął pracę w Podbeskidziu od wygranej w Chojnicach z Chojniczanką 3:2 (1:1). Były reprezentant Polski (jeden występ) oraz gracz Hannovwer 96, w barwach którego zaliczył 164 mecze w Bundeslidze, bedzie więc chciał przywitać się z kibicami swojej drużyny zwycięstwem. Pokonanie ŁKS byłoby więc bezcenne. - Nasz trener ma do dyspozycji wszystkich najlepszych piłkarzy - mówi Paulina Laby, rzeczniczka prasowa Podebskidzia. - Żaden z graczy nie pauzuje za kartki, nikt też nie narzeka na urazy. Nastroje w drużynie są dobre, bo ostatnio było do przodu w Chojnicach. Oczywiście, że liczymy na wygraną z ŁKS, ale też cieszy nas w klubie przerwa na reprezentację. Szkoleniowiec będzie miał wówczas okazję przyjrzeć się piłkarzom, popracować nad ustawieniem zespołu.

Sztab szkoleniowy ŁKS także nie ma większych kłopotów z zestawieniem najsilniejszego składu. Kontuzjowany jest jedynie Bartosz Szeliga. Żaden z graczy nie pauzuje za kartki. Ełkaesiacy wyjeżdżają natomiast na niedzielny mecz w sobotnie popołudnie. Wydarzeniem 11. kolejki I ligi będzie mecz w Krakowie, gdzie zmierzą się drużyny święcące triumfy w ekstraklasie. Wisła podejmie Ruch Chorzów. Wiele wskazuje, że padnie rekord frekwencji w rundzie jesiennej I ligi - stadion może się wypełnić do ostatniego miejsca. Maksymalna pojemność krakowskiej areny wynosi obecnie 23 989 osób. Ma być w tej grupie kilka tysięcy fanów Ruchu. Wprawdzie Wisła formalnie przyjmuje kibiców gości, ze względu na prace związane z przygotowaniami do przyszłorocznych igrzysk europejskich, ale w przypadku piątkowego meczu nie ma to znaczenia. Fanów obu klubów łączy przyjaźń, więc na trybunach grupy będą wymieszane. Gospodarze prowadzeni przez byłego „narodowego” Jerzego Brzęczka przegrali trzy ostatnie mecze w I lidze. Kibice „Białej Gwiazdy”domagają się zmiany szkoleniowca. Ruch nie przegrał w tym sezonie meczu i jest liderem tabeli. Przejdźmy do rezerw ŁKS, które nie błyszczą w III lidze, ale w trzeciej rundzie Pucharu Polski wygrały na wyjeździe z A-klasową Bzurą Ozorków aż 13:0 (5:0). Cztery gole strzelił Łukasz Dynel, po dwa Błażej Radwanek oraz Igor Lambrecht. Po jednym: Mateusz Bąkowicz, Jędrzej Zając, Jan Łabędzki, Adam Król, Jakub Piotrowski.ą

i liga

11. kolejka. Czwartek (15 września): Sandecja Nowy Sącz - Stal Rzeszów (18). Piątek (16 września): Wisła Kraków - Ruch Chorzów (20.30), Arka Gdynia - Chrobry Głogów (18). Sobota (17 września): Termalika Nieciecza - Górnik Łęczna (20), Resovia - Niepołomice (20), GKS Katowice - GKS Tychy (17.30). Niedziela (18 września): Podbeskidzie Bielsko-Biała - ŁKS (12.40), Zagłębie Sosnowiec - Chojnice (15), Odra Opole - Skra Częstochowa (18).