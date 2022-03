Górnik - Widzew. Nowy reżyser gry Widzewa grał z Kubą w kadrze Polski. Jest fanem Realu, Ronaldo i rapu

W drużynie trenera Janusza Niedźwiedzia Dominika Kuna w środku drugiej linii zastąpi pewnie Patryk Lipski. To najnowszy nabytek łodzian.

Kim jest Patryk Lipski? Piłka nożna swego czasu przygotowała materiał z cyklu „Z pierwszej piłki” i przepytała Patryka Lipskiego. Czego dowiedzieliśmy się o nowym piłkarzu Widzewa? Real Madryt stawia wyżej od Barcelony, Cristiano Ronaldo – od Leo Messiego, mistrzostwo świata od triumfu w Lidze Mistrzów, La Ligę od Premier League, Szpakowskiego wyżej niż Hajto, pizza czy hamburger? – nic z tych rzeczy, rap ponad disco polo, ulubiony film – Gladiator, ulubiony klub – Real Madryt, trener – Jose Mourinho, kibicuje Hiszpanii.

Patryk Lipski grał już z Jakubem Wrąblem w jednej drużynie – reprezentacji Polski do lat 21. Podczas mistrzostw Europy 2017 grał także z Krzysztofem Piątkiem, Tomaszem Kędziorą, Przemysławem Frankowskim, Karolem Linettym i Mariuszem Stępińskim. Strzelił pierwszą bramkę turnieju w Polsce, po asyście Tomasza Kędziory.

– Pierwszy raz miałem okazję być na stadionie Widzewa przy al. Piłsudskiego w Łodzi na meczu charytatywnym, organizowanym przez Mariusza Stępińskiego – mówił Patryk Lipski, po podpisaniu kontraktu z Widzewem. – Zagrałem na tym stadionie, ale oficjalny debiut jeszcze przede mną. Decyzja nie była łatwa, bo z ekstraklasy przenoszę się do pierwszej ligi, ale marka tego klubu i aspiracje Widzewa, żeby być w ekstraklasie przekonały mnie do podpisania kontraktu. Mam nadzieję, że zejście szczebel niżej jest tylko chwilowe i wszyscy niebawem będziemy się cieszyć z powrotu Widzewa do ekstraklasy.

Czy nowy reżyser gry Widzewa jest liderem w szatni?

– Od tego są inni zawodnicy, fajnie gdybym stał się liderem na boisku, ale w szatni prym wodzić będą osoby, które są w klubie dłużej – dodał Patryk Lipski. – Najważniejsze, że w szatni Widzewa jest świetna atmosfera. Jest wielu Polaków, których znam z boisk ekstraklasy. Myślę, że szybko wkomponuję się w tę szatnię.

Trener Janusz Niedźwiedź dzwonił do Patryka Lipskiego i opowiadał, jaki jest pomysł na jego osobę w drużynie.

– Najważniejsze dla mnie jest, żeby grać – mówił Patryk Lipski dla widzew.com. – I oczywiście to, żeby trener i kibice byli ze mnie zadowoleni. Moimi mocnymi stronami są: kreowanie sytuacji w ofensywie, dobry stały fragment gry. Jestem doświadczonym piłkarzem, ale głodnym gry. ą