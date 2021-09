Gospodarstwo Agroturystyczne "Kardynał" przyciąga tłumy turystów. Grobla Kluki zaprasza: Tu ciągną turyści z całego regionu 5.09.2021

Kilka kilometrów od Bełchatowa położone jest miejsce chętnie odwiedzane przez turystów z całego województwa, którzy chcą odpocząć na łonie przyrody, a przy okazji skosztować pysznej ryby. A te pochodzą ze stawów hodowlanych wchodzących w skład Gospodarstwa Kardynał. Na miejscu wędkarze sami mogą też łowić w wyznaczonych do tego miejscach. W Kardynale można też kupić świeżą rybę.

Ośrodek naszpikowany jest zielenią, ale też przemyślaną architekturą. Miejsca do konsumpcji znajdują się w zadaszonej, przeszklonej restauracji, ale też na zewnątrz pod parasolami. Jest plac zabaw dla dzieci, okresowo dmuchańce, oczko wodne, mały wodospad, mini zoo z możliwością przejazdu na kucyku.

W ośrodku jest też boisko do siatkówki, miejsca do spacerów i pomosty na wodzie, prowadzące również do wyspy. Na Grobli organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, jak np. ostatnio zlot miłośników mazdy, czy potańcówki i koncerty.

Grobla Kluki odległości od miast w województwie łódzkim: