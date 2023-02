Goszczanów murem za ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem ZDJĘCIA

Zacznijmy od wójta gminy Krzysztofa Andrzejewskiego.

- Przemysław Czarnek ponadto że jest ministrem edukacji i nauki, z czego jako mieszkańcy gminy z której pochodzi jesteśmy dumni, to jest wybitnym człowiekiem - mówi. - Posiada dorobek naukowy i polityczny, co pozwala mu sprawować powierzone funkcje w odpowiedni sposób. Doskonale radzi sobie jako minister ważnego resortu w trudnym przecież czasie, ponieważ jego praca pozwoliła funkcjonować szkołom w czasie pandemii i wpierać uczniów z ogarniętej wojną Ukrainy. Z taka skalą problemów żaden z jego poprzedników nie miał do czynienia, a przy tym zauważa się rozwój i pozytywne zmiany w szkolnictwie, jak choćby podwyżki dla nauczycieli, projekty wpływające na rozwój i wyposażenie szkół. Przemysław Czarnek jest dla nas autorytetem, który zawsze stawał w obronie wartości takich jak religia, rodzina czy tradycja. Mieszkańcy naszej gminy cenią sobie wartości które podnosi nie bez powodu, biorąc pod uwagę że w naszej gminie na tych wartościach ukształtowała się jego młodość. Cieszy nas też fakt, że mimo upływu 30 lat od momentu kiedy wyprowadził się do Lublina, zawsze pamięta o swoich korzeniach, w dowód uznania jego zasług i postawy jaką prezentuje, Rada Gminy Goszczanów w 2021 roku jednogłośnie przyznała mu tytuł Honorowy Obywatel Gminy Goszczanów.