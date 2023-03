Gotowe i krótkie życzenia z okazji Dnia Kobiet. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 8 marca. Życzenia dla żony na Dzień Kobiet

Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet

Dzień Kobiet życzenia Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na święto kobiet

***

Z bukietem róż nie mogę przyjść

By złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach mych jest taka myśl

Niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

Moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...

***

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci życzenia,

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,

by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo

często, jak w tym dniu.

Dzień Kobiet - życzenia

To dla Ciebie, najdroższa

ta droga z czerwonych róż usiana,

to dla Ciebie ta rosa,

zbierana z samego rana,

to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej,

słabną wszystkie serca męskie.

***

- A może coś na wesoło?

Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny!

***

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia

Zamiarów i marzeń spełnienia,

W działaniu i w pracy - sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,

Jak wierny cień trwa obok stale,

Niech sprzyja Ci wytrwale.