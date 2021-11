Gotowe życzenia na Boże Narodzenie! Religijne życzenia na wigilię! Wierszyki i życzenia bożonarodzeniowe 28.11.2021

Idzie zima pada śnieg, za oknami widać biel, dzieci bawią się śnieżkami, a wróbelki ziarenkami. Za oknami stoi coś, to bałwanek życzy Ci zdrowia i miłości pod jemiołą szczęśliwości. Gwiazdka świeci, szczęścia moc, bo Mikołaj prezentami Cię obdarzy. W Nowym Roku szczęścia i spełnienia marzeń.

Wszystkiego dobrego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żadnego gniewu, smutku i przykrych okoliczności. Niech każdy dzień niesie ze sobą dużo radości. I co najważniejsze życzę Tobie, abyś miała dobrze się w przyszłości, gdzie ktoś obdarzy Cię całą masą miłości.

Boże Narodzenie i nadchodzący Nowy Rok

to nie tylko czas radości,

ale również zadumy,

co minęło i nad tym co nas czeka.

Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE, ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE, ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE. BOŻE NARODZENIE ŻYCZENIA

Z okazji Bożego Narodzenia,

składam Ci serdeczne życzenia.

Niech Ci święta miłe będą,

z dźwiękiem śpiewu i kolędą.

Z wigilią tuż po zmroku,

i w radosnym Nowym Roku.

Idą Święta, widać już gości,

wydłub z karpia wszelkie ości.

Powyjadaj z barszczu uszy,

a gdy Cię za bardzo suszy,

siądź wygodnie z zimnym browarem

i obejrzyj dziś Kevina!:]

Wesołych Świąt

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE, ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE, ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE. BOŻE NARODZENIE ŻYCZENIA

Dziadki do orzechów,

Skryte marzenia, odległe krainy ...

Oby w Nowym Roku spełniły się

Twoje najbardziej czarodziejskie sny.