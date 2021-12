Gotowe życzenia na święta na Bożego Narodzenia. Życzenia bożonarodzeniowe religijne. Życzenia SMS na Boże Narodzenie 8.12.2021

Życzenia bożonarodzeniowe dla rodziny. Życzenia na Boże Narodzenie

Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, pragnę złożyć Wam życzenia, w dniu Bożego Narodzenia. Niech ta Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku, zaprowadzi Was do szczęścia i radości w Nowym Roku!

Niech te święta spokój Wam przyniosą, a radość chodzi za Wami krok w krok. Niechaj dostarczą tyle optymizmu, by starczyło na cały Nowy Rok.

W noc wigilijną, w blasku świec,

melodia kolęd płynie w mrok,

niech ci przyniesie radości moc

i wiele szczęścia w Nowy Rok!

Tradycyjnie jak co roku,

sypią się życzenia wokół,

większość życzy świąt obfitych

i prezentów znakomitych,

a ja życzę, moi mili,

byście święta te spędzili

tak jak każdy sobie marzy.

Może cicho, bez hałasu,

idąc sobie gdzieś do lasu.

Może w gronie swoich bliskich,

jedząc karpia z jednej miski.

Może gdzieś tam, w ciepłym kraju,

czując się jak Adam w raju.

Może lepiąc gdzieś bałwana,

jeśli śnieg spadnie do rana.

24.12.2021