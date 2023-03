Grabów chce być miastem. Zakończyły się konsultacje z mieszkańcami. Zobaczcie z czego słynie

W gminie Grabów ruszyła procedura zmierzająca do odzyskania praw miejskich. Utracił je w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym (1863-1864). Gmina przygotowała już stosowną dokumentację oraz przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta. Odbyły się one w formie spotkań sołeckich.

W prowadzonych na terenie gminy konsultacjach z 4612 osób uprawnionych do głosowania wzięły udział zaledwie 382 osoby, co stanowi frekwencję na poziomie 8,28 proc. Prawie 87 proc. (332 osoby) z nich stwierdziło, że chce, aby Grabów odzyskał prawa miejskie. Przeciw temu pomysłowi zagłosowało 26 osób, zaś 24 wstrzymały się od głosu.

- Tak niska frekwencja nie była dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ na zebrania sołeckie zawsze przychodzi garstka osób. Zdecydowana większość mieszkańców, która wzięła udział w głosowaniu była jednak za przywróceniem praw miejskich. W mojej ocenie odzyskanie praw miejskich może przyczynić się do pozyskiwania większych środków zewnętrznych na rozwój małych miast. To również prestiż. Obecnie w Grabowie większość mieszkańców utrzymuje się z pracy poza rolniczej. Dochodzą do tego kwestie historyczne i pewne określenia, które panują w naszej gminie do dziś. Znaczna część mieszkańców wciąż powtarza sformułowanie "jadę do miasta na rynek/gminy"