Grammy 2023: Beyoncé z rekordem - została najczęściej nagradzaną artystką w historii nagrody

65. gala wręczenia nagród Grammy odbyła się w nocy (czasu polskiego) z niedzieli 5 lutego na poniedziałek 6 lutego w Los Angeles. Amerykańska Akademia Fonograficzna przyznała swoje trofea łącznie w 91. kategoriach. Ceremonię poprowadził komik i aktor, Trevor Noah.

W szczególny sposób w historii wyróżnienia zapisała się Beyoncé. Artystka miała dziewięć nominacji do tegorocznych nagród, zdobyła cztery statuetki. 32. w jej kolekcji okazała się nagroda za najlepszy album z muzyką taneczną/elektroniczną "Renaissance". W ten sposób została najczęściej nagradzaną artystką w historii Grammy, bijąc dotychczasowy rekord ustanowiony przez nieżyjącego już węgiersko-brytyjskiego dyrygenta, Georga Soltiego, którego wyróżniono 31. statuetkami w różnych kategoriach. Wokalistka w tym roku zdobyła również nagrody za najlepszą piosenkę R&B - "Cuff It", za najlepsze nagranie taneczne/elektroniczne - "Break My Soul" oraz za najlepsze tradycyjne wykonanie R&B - "Plastic Off the Sofa". Warto przypomnieć, że Beyoncé wystąpi 27 czerwca na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.