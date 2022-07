Gramy: Widzew - Lechia w niedzielę w Łodzi. Mecz odbędzie się zgodnie z planem

Istniało niebezpieczeństwo, że mecz Widzewa z Lechią zostanie odwołany. Stałoby się tak, gdy Lechia i Aris Limassol awansowały do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. Lechia musiała wyeliminować Rapid Wiedeń (w pierwszym meczu było 0:0), a Aris - Neftczi Baku (w pierwszym meczu Aris wygrał 2:0).

Na szczęście dla kibiców Widzewa, scenariusze pucharowych rewanżów idealnie ułożyły się dla łodzian. Rywale wygrywali z Lechią i Arisem.

W meczu Neftczi Baku - Aris po 62 minutach drużyna z Azerbejdżanu odrobiła straty i prowadziła 3:0, a gole zdobyli: Godsway Donyoh (36), Eddy Israfilov (57), Kenneth Saief (62). Sędzia przedłużył mecz o 7 minut, a Cypryjczycy kończyli w dziesiątkę. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Neftczi 3:0 i jeśli nawet Lechia odrobiłaby straty w meczu z Rapidem, to spotkanie z Neftczi w Baku zostałoby rozegrane w czwartek 4 sierpnia, czyli kolizji z meczem Lechii w Łodzi by nie było.