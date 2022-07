Grand Turismo Polonia. Supersamochody zaparkowały na rynku Manufaktury

W sobotę (9 lipca) na rynku Manufaktury zjawili się uczestnicy rajdu Grand Turismo Polonia. Na rynku stanęło około setki sportowych aut. Były takie wozy jak: Hennessey F5, DeLorean DMC-12, Porsche 9FF, Lexus LFA czy Lamborghini Diablo. Nie zabrakło też innych modeli znanych i luksusowych marek m.in. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati czy McLaren.

Najdroższym wozem był pomarańczowy Lexus LFA, którego koszt sięga około miliona euro.

- Jest ich bardzo mało i jest to bardzo egzotyczny samochód. To unikat - podkreśla Marcin Jelinek, rzecznik prasowy imprezy. Ale inne samochody też nie były tanie. - Szacujemy, że wartość naszych samochodów przekracza 100 mln zł, jest to najdroższy parking w Polsce - podkreśla.