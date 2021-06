Grób Krzysztofa Krawczyka odwiedzają fani. Zdjęcia grobu Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach. Piosenkarz zmarł 2 miesiące temu 15.06.2021

Znicz dla sąsiada

Pani Janina mieszka w Grotnikach. Przyszła odwiedzić grób siostry. Postanowiła jeszcze raz zapalić znicz na grobie Krzysztofa Krawczyka.

- Dobrze go znałam, choć bezpośrednimi sąsiadami nie byliśmy – tłumaczy. - Ja jestem z Grotnik, a on mieszkał w Jedliczu. Ale widywaliśmy się w kościele. Na niedzielnej mszy św. w naszym kościele. On z Ewą siedział w pierwszej ławce. Ja w drugiej, zaraz za nimi. Razem z tą siostrą co teraz umarła zawsze jak przekazywaliśmy Znak Pokoju pan Krzysztof i jego żona odwrócili, skinęli głową...