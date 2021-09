Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi wciąż odwiedzają fani! Grób Krzysztofa Krawczyka cały w kwiatach! 5.09.2021

Grób Krzysztofa Krawczyka znajduje się w centrum cmentarza w Grotnikach. Trudno go nie dostrzec. Palą się przy nim setki zniczy. Leżą jeszcze wieńce złożone podczas pogrzebu.

Jak byłem tu zaraz po pogrzebie, w niedzielę - mówi Jerzy Wójcik ze Zgierza. - Znicze sięgały może metr od grobu. Dziś to już z dziesięć metrów! Jestem na emeryturze, czasu mam dużo, a ze Zgierza do Grotnik blisko to przyjeżdżam tu często. Czasem też postawię znicz...