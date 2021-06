Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach wciąż tonie w kwiatach. Fani odwiedzają grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Łodzi 1.06.2021

Babcia chłopca znała piosenkarza. Nie raz wiedziała jak wychodził na spacer z psami. Ale było to już dawno.

Ostatnio to rzadko z domu wychodził, słyszałam że był bardzo chory, więcej leżał niż chodził – opowiada kobieta. - Sylwia, ta adoptowana córka, była w wieku mojego syna. Kolegowali się. Raz nawet zaprosiła go do domu Krzysztofa Krawczyka na grilla. Piosenkarz do mnie zadzwonił i pytał się do której syn może u nich być. Powiedziałam, że powinien wrócić przed godziną 22.00. On prosił, by pobył godzinę dłużej. Obiecał, ze go odprowadzą. I tak było. Wspaniały człowiek! Nie wywyższał się. Był normalny, a do tego bardzo dobry.