Groby znanych Polaków na warszawskich Powązkach

Na warszawskich Powązkach, w ich komunalnej części, pochowano między innymi znanego aktora, pochodzącego ze Zduńskiej Woli Pawła Królikowskiego. Wielu widzów zapamięta go między innymi jako „Kusego” w „Ranczu”. Z dumą podkreślał, że był zduńskowolaninem. Urodził się w tym mieście 1 kwietnia 1961 roku. Jego rodzina od pokoleń jest związana jest ze Zduńską Wolą. Dziadkowie aktora ze strony ojca, Janina i Piotr byli zduńskowolskimi tkaczami.

Rodzice Pawła Królikowskiego, Jadwiga i Jan, to z kolei uznani nauczyciele. Uczyli wiele pokoleń mieszkańców Zduńskiej Woli. Paweł Królikowski nie był jedynym artystą w rodzinie. Aktorstwo wybrał młodszy o pięć lat brat Rafał. Młodsza siostra została grafikiem komputerowym. Paweł Królikowski w 1987 roku skończył szkołę teatralną we Wrocławiu. Po jej ukończeniu dostał pracę w Łodzi.

Rok mieszkałem w Łodzi – opowiadał nam w wywiadzie Paweł Królikowski. - W drugim sezonie byłem na etacie w teatrze, ale w nim już nie pracowałem. Był to bardzo twórczy moment w moim życiu. Grałem w Teatrze Studyjnym 83 za dyrekcji Pawła Nowickiego. Działy się tam rzeczy arcyciekawe. Ten czas wspominam jako niekończący się sylwester. Jak się zaczął, to nie było końca. Było w tym więcej zabawy niż pracy. Choć wszystko tak naprawdę było pracą. To nas tak zajmowało jakbyśmy byli grupą dzieci zajętych najwspanialszą elektryczną kolejką.