Grot Budowlani dziś, ŁKS Commercecon w środę grają mecze Pucharu Polski w Sport Arenie

Dziś (wtorek) o godz. 17.30 Grot Budowlani zagrają z UNI Opole. Jutro (środa) o godz. 18 ŁKS Commercecon zmierzy się z Azotami Tarnów. W przypadku awansu, w co nie wątpimy, siatkarki Grot Budowlanych w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu MKS San Pajda Jarosław - MKS Kalisz (14 bm.). ŁKS Commercecon w ćwierćfinale trafi na Legionovię albo #Volley Wrocław (mecz też jutro). Derby Łodzi Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon możliwe są dopiero w finale Pucharu Polski.

Przełamanie Grot Budowlanych

Początek sezonu dla Grot Budowlanych nie jest udany. - Pucharowy mecz mam nadzieję, że będzie dla nas wyczekiwanym przełamaniem i ruszymy do przodu. Na pewno damy z siebie wszystko, zostawimy serducho na boisku i postaramy się ze wszystkich sił, żeby to spotkanie wygrać. Wsparcie kibiców jak zawsze będzie dla nas niezwykle ważne - Martyna Łazowska, rozgrywająca Grot Budowlanych.

Karnety na ŁKS Commercecon

W ŁKS Commercecon emocjonujemy się konkursem dla osób, które kupiły już lub zakupią do 9 listopada 2022 roku (do końca dnia) karnet na sezon 2022/2023.

Spośród osób, które są posiadaczami karnetu na sezon 2022/2023 klub wybierze trzy, które otrzymają od piłkę z autografami zespołu, który w sezonie 2021/2022 sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców nastąpi 14.11.2022 do godziny 19:08. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest ŁKS Commercecon Łódź. Warto kupić karnet na mecze ŁKS Commercecon.