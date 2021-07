Grot Budowlani Łódź mają sztab trenerski w komplecie

Krystian Pachliński urodził się 23 sierpnia 1988 roku w Zgierzu. Jako trener, prowadził juniorski zespół SPS Stali Mielec, a w drużynie seniorskiej, grającej w pierwszej lidze, był asystentem. Później wyjechał poza granice naszego kraju i pracował w węgierskim zespole Vasas Óbuda Budapeszt. Od 2020 roku dołączył do reprezentacji Węgier, w której również pełni rolę asystenta pierwszego szkoleniowca. - Przede wszystkim chciałem kontynuować współpracę z Kubą. Podoba mi się jego zaangażowanie, podejście do zawodniczek i warsztat pracy – powiedział asystent Jakuba Głuszaka, Krystian Pachliński.

Stanowisko statystyka obejmie Michał Wrzeszcz. Zastąpi on Juliana Lavrina, który pełnił tę rolę w minionym sezonie. Wcześniej, przez sześć lat, funkcję tę pełnił Maciej Biernat, obecnie asystent trenera. – Podoba mi się wizja pracy w tak młodym, ambitnym ale jednocześnie już doświadczonym zespole – powiedział Michał Wrzeszcz.