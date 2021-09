Groźna bakteria New Delhi w sieradzkim szpitalu Dariusz Piekarczyk

Na oddziale rehabilitacji sieradzkiego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego przebywa w izolatce pacjentka u której wykryto bakterię New Delhi. To niezwykle groźna superbakteria oporna na praktycznie wszystkie antybiotyki, co oznacza, ze nie można wyleczyć wywoływanych przez nią śmiertelnie groźnych chorób. Pierwszy raz została odkryta ona odkryta w roku 2009 przez brytyjskich naukowców z uniwersytetu w Cardiff. Pasożytowała ona na pacjencie który leczył się wówczas w Indiach w New Delhi. Stąd też powstała potoczna jej nazwa.