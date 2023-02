Groźna kontuzja Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak. Poważna strata ŁKS Commercecon

W pierwszym secie meczu Ligi Mistrzyń z Fenerbahce Opet Stambuł środkowa ŁKS-u Commercecon Łódź - Klaudia Alagierska-Szczepaniak - doznała urazu kolana. Badania przeprowadzone po powrocie do Łodzi niestety potwierdziły, że kontuzja jest poważna i wyklucza zawodniczkę z gry na dłuższy czas.

Klaudia Alagierska-Szczepaniak w końcówce pierwszego seta spotkania z tureckim Fenerbahce niefortunnie nastąpiła na nogę jednej z rywalek, doznając urazu kolana. Badania wykonane niezwłocznie po powrocie do Łodzi wykazały, że środkowa zerwała więzadło krzyżowe.

Klaudię Alagierską-Szczepaniak czeka teraz dłuższa przerwa, a my trzymamy mocno kciuki za jej powrót do zdrowia - informują działacze ŁKS Commercecon.

Drużyna lidera tabeli TauronLigi będzie musiała sobie radzić bez tej środkowej.