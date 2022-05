Groźne wypadki w powiecie łęczyckim. Trzy osoby trafiły do szpitala

W sobotę (21 maja) policjanci pracowali przy dwóch wypadkach drogowych. Około godziny 18.30 w miejscowości Głupiejew (gm. Góra św. Małgorzaty) kierowca volkswagena passata stracił panowanie nad pojazdem i dachował w przydrożnym rowie.

Tego samego dnia o godzinie 13.40 w Jankowie zderzyły się dwie osobówki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 19-letni kierowca mazdy nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej pojazdem marki Peugeot. Autem kierowała 26-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego. Kierowcy byli trzeźwi. Oboje zostali przetransportowani do szpitala.

Do równie groźnie wyglądającego zdarzenia doszło 20 maja około godziny 18.30. W miejscowości Sypin na drodze 702 motorowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem uderzył w bok naczepy samochodu ciężarowego marki scania. Tym pojazdem w kierunku Kutna kierował 34-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. 18-letni kierowca jednośladu z obrażeniami ciała został przetransportowany do jednego z łódzkich szpitali. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. Ruch na drodze odbywał się wahadłowo. Wszystkie okoliczności tych wypadków wyjaśni postępowanie prowadzone przez łęczyckich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łęczycy.