Groźny pożar kamienicy na rynku w Łęczycy. Dwie osoby zabrano do szpitala

- Zgłoszenie wypłynęło do nas o godzinie 11.52. Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy na pl. Kościuszki 15/19. Nikogo w tym mieszkaniu nie było, ponieważ właścicielka tego lokalu zmarła dzień wcześniej. Na chwilę obecną nie wiemy, co było przyczyną pożaru. To będzie dopiero wyjaśniane. Dwie kobiety skarżyły się na bóle głowy dlatego zostały zawiezione do szpitala, żeby wykluczyć zatrucie – powiedział nam brygadier Arkadiusz Mistrzak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Akcja gaszenia ognia zakończyła się o godzinie 13.12. Na miejscu pojawił się Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy wraz ze swoim zastępcą, bo kamienica należy do miasta.

Przypomnijmy, że to już drugi poważny pożar kamienicy w Łęczycy w ostatnich miesiącach. 1 września ubiegłego roku spłonęła kamienica przy ul. Poznańskiej 25. W tym pożarze zginęła jedna osoba. Kobieta była właścicielką lokalu, w którym pojawił się ogień. Do tej pory budynku nie udało się odbudować i nie wiadomo, czy tak się stanie. Miasto nie ma na to pieniędzy i możliwe, że będzie chciało sprzedać ten budynek.