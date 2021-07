Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z OSP w Justynowie z psami na meczu żużlowym Orzeł - Wilki

Okres sprzedaży od 11.07.2021 r. do 15.07.2021 r. – Bilet normalny: 40 zł, Bilet ulgowy młodzieżowy (od 8 do 18 lat): 15 zł, Bilet ulgowy junior (dziecko do lat 7): 10 zł.

Okres sprzedaży od 16.07.2021 r. do 18.07.2021 r. – Bilet normalny: 50 zł, Bilet ulgowy młodzieżowy (od 8 do 18 lat): 15 zł, Bilet ulgowy junior (dziecko do lat 7): 10 zł.

Podczas dnia meczowego stadion przy ul. 6 Sierpnia odwiedzi Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z OSP w Justynowie. Są to strażacy ochotnicy, którzy wraz z psami działają podczas akcji poszukiwawczych osób zaginionych. O każdej porze dnia i nocy znajdują się w gotowości do niesienia pomocy. Przy okazji meczu na Moto Arenie kibice będą mogli poznać osoby oraz psy tam działające oraz dowiedzieć się, jak wygląda specyfika ich pracy. Przedstawiciele Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej będą również zbierać fundusze na zakup auta niezbędnego do dotarcia na akcje. Używany samochód terenowy lub pickup, który zostałby następnie dostosowany do potrzeb związanych z akcjami ratowniczymi byłby dla całej ekipy ogromnym ułatwieniem. Ich obecny samochód jest już mocno wysłużony i istnieje ryzyko, iż zawiedzie w najmniej oczekiwanym momencie.

Zakup biletów na niedzielny mecz możliwy jest za pośrednictwem systemu sprzedaży motoarena.makis.pl oraz w Centrum Sprzedaży Biletów w hali przy Atlas Arenie. Możliwy będzie także zakup wejściówki w dniu meczu w Kasie numer 1. Więcej informacji na www.orzel.lodz.pl.