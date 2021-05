Grupy z Paragwaju, Argentyny, Nowej Zelandii wystartują w 32. Wyścigu Solidarności

Start do pierwszego etapu Pabianice – Łódź zaplanowano na 23 czerwca. Kolarze mieć będą do pokonania 75,1 km. Wystartują w Pabianicach, pojadą m.in. przez Rzgów (tam będzie premia specjalna pamięci Andrzeja Syski), Brójce, Andrespol. Do Łodzi wjadą ulicą Rokicińską, a finisz będzie na ulicy Hetmańskiej.

Drugi etap odbędzie się jeszcze tego samego dnia po południu. Kolarze pojadą z Kutna przez Gąbin do Płocka. Łącznie 96,9 km. Trzeci etap 24 czerwca zaplanowany jest na trasie z Koluszek do Sieradza (191,6 km). Zaplanowano trzy lotne finisze na terenie powiatu zgierskiego, w Piątku i w Warcie.

Czwarty etap Tomaszów Mazowiecki – Kielce liczyć będzie 210 km. 25 czerwca kolarze pojadą z Tomaszowa Mazowieckiego przez Teofilów, Końskie, Wielką Wieś, Rudki, Hutę Podłysica, Hutę Nowa, Kakonin, Krajno Zagórze, Prajno Parcele do Kielc.

Wyścig zakończy się 26 czerwca etapem Ostrowiec Świętokrzyski – Stalowa Wola (165,3 km). Kolarze pojadą przez Ćmielów, Ożarów, Zawichost, Sandomierz, Nisko, Pysznicę.

Już po raz 13 odbędą się Mini Wyścigi Solidarności dla najmłodszych: 20 czerwca w Łodzi, 23 czerwca w Kutnie i Płocku, 24 czerwca w Koluszkach i Sieradzu, 25 czerwca w Tomaszowie Mazowieckim i Kielcach, wreszcie 26 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim i Stalowej Woli.

Niezwykła jest lista startowa. Widnieją na niej nazwy 28 ekip. Niektóre są z bardzo odległych krajów. Wystartują m.in. Massi Vivo Conecta z Paragwaju, Electro Hiper Europa z Argentyny, Yoeleo Test Team P/B Mind z Kanady czy Black Spoke Pro Cycling z Nowej Zelandii. Ponadto wystartuje siedem grupy z Polski: Mazowsze, Voster, Tarnovia, WMKSOlsztyn, Trójka Piaseczno, Chrobry i Mostostal. Do wyścigu zgłosili się także kolarze z Ukrainy, Holandii, Czech, Estonii, Włoch, Białorusi, Francji, Węgier, Słowacji, Niemiec.

– W historii wyścigu bywało już tak, że startowaliśmy z Pabianic – mówił na spotkaniu przy ławeczce Tuwima Waldemar Krenc, mówi przewodniczący komitetu organizacyjnego. – Na starcie na pewno pojawi się związany z wyścigiem od lat Tadeusz Skorek, komentatorem będzie doskonale czujący się w tej roli Marek Leśniewski. Tradycyjnie przejedziemy przez Łódź, ale ominiemy ulicę Piotrkowską i centrum. W Łodzi prowadzone są remonty, nie chcemy stwarzać mieszkańcom problemów z przemieszczaniem się po mieście. Widzimy się na ulicy Hetmańskiej. Na pewno do ostatnich kilometrów walka będzie zacięta.

– To pierwszy nasz wyścig po śmierci wybitnego naszego mistrza Ryszarda Szurkowskiego, bardzo nam go brakuje będziemy go wspominać – mówi rzecznik wyścigu Mariusz Goss.

Wyścig organizowany jest pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. ą