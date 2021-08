Grzegorz Wierzchowski stara się o posadę dyrektora szkoły w pow. wieluńskim. Były kurator oświaty jest jedynym kandydatem

Brak większego zainteresowania stanowiskiem dyrektora szef urzędu w Ostrówku wyjaśnia stosunkiem wynagrodzenia do ilości obowiązków.

- Nauczyciel, który ma cztery, pięć godzin nadliczbowych ponad 18, pensum, zarobi tyle, co dyrektor, ale ma święty spokój. Nie musi bawić się w tak zwaną papierologię – wyjaśnia Ryszard Turek. Co zatem skłoniło Grzegorza Wierzchowskiego do ubiegania się o stanowisko dyrektora? Wczoraj próbowaliśmy kilkakrotnie dodzwonić się do byłego łódzkiego kuratora oświaty, niestety bez skutku.