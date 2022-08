Grzybiarze zbierają kurki, a w lasach rosną już prawdziwki. Dlaczego grzyby latem są robaczywe? 12.08.2022

- W okolicy Kutna uzbierałam mały koszyk prawdziwków i podgrzybków - mówi pani Elżbieta. - Moja radość była jednak przedwczesna, przy czyszczeniu grzybów okazało się, że niemal połowa ma lokatorów. Zostało mi pól niewielkiego koszyka, akurat na sos do obiadu. Zbieram grzyby od lat, jesienią nigdy nie trafiłam na taką ilość robaczywych, co latem. Nie są to tylko moje obserwacje, ciekawe czemu tak się dzieje.Odpowiedzi na to pytanie udzielają m.in. osoby skupione wokół portalu grzyby.pl, na którym można znaleźć m.in. miejsca aktualnego występowania grzybów, a także opinie i porady specjalistów.Czytaj dalej

