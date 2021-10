Grzybiarzu, sprawdź swoje grzyby! Sanepid w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Łodzi 11.10.2021 Katarzyna Bil

W ostatnich tygodniach mamy w lasach wysyp grzybów, co prowokuje wiele osób do spontanicznych spacerów po lesie, w poszukiwaniu leśnych przysmaków. Czy jednak zebrane okazy nadają się do spożycia? Możesz to z łatwością sprawdzić w łódzkim sanepidzie.