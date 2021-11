Grzyby marynowane, smażone, solone, kiszone. Sprawdzone przepisy na grzyby. Jak smażyć grzyby? Proste przepisy na kurki 16.11.2021

1. GRZYBY MARYNOWANEDo marynowania nadają się najlepiej podgrzybki, maślaki i prawdziwki, ale może przygotowywać w zalewie octowej dowolne gatunki – wkładając do słoików jeden lub mieszankę różnych gatunków.Do tego przepisu potrzebne są dwa kilogramy – najlepiej małych – grzybów (większe trzeba przekrawać na mniejsze cząstki) oraz: 3 szklanki wody, trzy czwarte szklanki 10-procentowego octu spirytusowego, 3 płaskie łyżki cukru, 1 średnia marchewka, 4 niewielkie listki laurowe, 8 kulek ziela angielskiego i tyle samo czarnego pieprzu, łyżka gorczycy i trzy łyżki soli (do obgotowania grzybów).Z takiej ilości składników może wyjść nawet 10 słoiczków.Przygotowanie zalewyDo garnka wlewamy trzy szklanki wody i sypujemy trzy płaskie łyżki cukru (jeśli będzie go więcej otrzymamy grzyby marynowane na słodko – jak kto lubi). Dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, pieprz i gorczycę.Gotujemy to wszystko przez kilka minut, zmniejszamy ogień i dodajemy ocet. Po minucie wyłączamy ogień.Zależnie od naszych upodobań kulinarnych możemy wzbogacić zalewę o odrobinę czosnku, suszonego chili lub cebulę pokrojoną w piórka.Warto wiedzieć, że intensywność zalewy możemy zwiększyć dodając do niej pół łyżeczki soli.Przygotowanie grzybówKażdy grzyb myjemy oddzielnie pod bieżącą wodą. Można marynować same kapelusze lub całe grzybki – to nie ma znaczenia.Następnie grzyby wrzucamy do osolonej wrzącej wody i obgotowujemy na małym ogniu przez 5-7 minut (dotyczy to podgrzybków, maślaków i prawdziwków. Krócej, bo do 5 minut, gotujemy kurki, a 10 minut rydze. Uwaga z maślaków przed wrzuceniem do wrzątku należ ściągnąć skórkę z kapeluszy.Po obgotowaniu odcedzamy grzyby na sitku.Czas na wypełnienie słoikówSłoiki i nakrętki powinny być solidnie wyparzone i – co ważne – nieuszkodzone, żeby nie dostawało się do nich powietrze podczas przechowywania.Najpierw do słoików na spód wkładamy po kilka plasterków marchewki. Na nich układamy gorące, podgotowane grzyby do wysokości trzech czwartych słoika. To wszystko wypełniamy gorącą zalewą. Mocno zakręcamy słoiki i na godzinę stawiamy je do góry dnem.Następnie na 20 minut umieszczamy w piekarniku nagrzanym do 110 stopni, a po wyjęciu umieszczamy słoiki w garnku wyłożonym na spodzie bawełnianą ściereczką i wypełnionym wodą do jednej trzeciej wysokości i gotujemy też przez 20 minut.Jeśli dobrze zapasteryzujemy w ten sposób nasze marynowane grzybki możemy je przechowywać nawet przez kilka lat, ale jeść możemy już po trzech dniach od przygotowania.Marynowane grzyby można jeśli prosto ze słoika, ale są też doskonałym dodatkiem do innych potraw, na przykład do sosu tatarskiego.Czytaj dalej na kolejnym slajdzie: kliknij strzałkę „w prawo", lub skorzystaj z niej na klawiaturze komputera.