Guima pożegnał się z ŁKS, czy Ricardinio pójdzie w jego ślady?

Do udziału w treningach pierwszej drużyny bierze udział 17-letni Mikołaj Lipień, który w poprzednim sezonie strzelił siedem goli w IVlidze dla ŁKS II Łódź. Ponadto dołożył dwa kolejne trafienia w spotkaniach pucharowych, z Sokołem Aleksandrów Łódzki oraz Lechią Tomaszów Mazowiecki.Szkoleniowiec pierwszoligowca chce zobaczyć co prezentuje młody pomocnik, bo ma kłopoty na tej pozycji. Kontuzjowany jest Antonio Dominguez, a Ricardo Guima przeniósł się do portugalskiego drugoligowca GD Chaves.Klub z alei Unii 2 zarobił podobno na sprzedaży tego gracza około miliona złotych. Przed wyjazdem z Łodzi piłkarz w wywiadzie dla klubowej telewizji wyjawił, jakie były powody jego odejścia z ŁKS. - Odchodzę z ŁKS ze względu na sprawy rodzinne - mówił - Rodzina jest dla mnie najważniejsza.Mam dwójkę mały dzieci i muszę być teraz z nimi. Czuję, że robię teraz sportowy krok wstecz. Zmusza mnie jednak do tego sytuacja w domu. Pobyt w Łodzi był dla mnie cennym doświadczeniem. Pozwolił mi dojrzeć jako mężczyźnie, człowiekowi i piłkarzowi. Poznałem nową kulturę, nową mentalność i to pozwoliło mi się rozwinąć pod każdym względem. Zapamiętam ten okres na całe życie, bo to było bardzo wartościowe doświadczenie. Nauczyłem się funkcjonować w innej kulturze, innej mentalności i po prostu w innym kraju. Poznałem też nowe rozwiązania taktyczne i nowe metody treningowe podczas codziennej pracy na boisku.