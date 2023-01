Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Łodzi. Orlen Cup w 600. urodziny Łodzi

Wielcy mistrzowie olimpijscy i świata, znani tylko z ekranów telewizyjnych, będą na wyciągnięcie ręki. O największych gwiazdach, które staną na starcie mityngu Orlen Cup w Łodzi opowiadał dyrektor mityngu Sebastian Chmara.

- Na swoim instagramie Marcell Jacobs napisał: jeszcze cztery dni i będę w Łodzi – powiedział Sebastian Chmara. - To mistrz olimpijski z Tokio na 100 m i w sprinterskiej sztafecie Włoch. Startuje rzadko, ale do Łodzi przyjedzie. Obrodziło nam w konkursie skoku o tyczce, bo mamy całą czołówkę, jeśli chodzi o liderów list światowych, wielkie nazwiska. Nie mamy Armand Duplantisa, ale kiedyś go do Łodzi przywieziemy. Obiecuję. Armand jeszcze w tym roku nie startował. Liderem światowych tabel jest KC Lightfoot, który wygrał mityng w Duesseldorfie, jest spakowany i jedzie do Łodzi. Z im podróżuje jego kolega Sam Kendricks, który musi akceptować wyższość młodszego reprezentanta USA. Będzie Emmanouil Karalis, który też jest liderem światowych tabel. Ernest John Obiena potwierdził przyjazd.

Sebastian Chmara z wielką przyjemnością zdradzał nazwiska wybitnych polskich lekkoatletów, którzy wystartują w Łodzi. Są to: sprinterka Ewa Swoboda, płotkarka Kia Skrzyszowska, tyczkarz Michał Gawenda, który rekord Polski halowy juniorów w tym roku skoczył w Spale, Paweł Wojciechowski, Piotr Lisek, Robert Sobera.

Jeżeli chodzi o czołówkę list światowych w pchnięciu kulą to bryluje Czech Tomas Stanek, który jest potwierdzony na starcie w Łodzi. Będzie rywalizował z Serbem Arminem Sinancevicem oraz Polakami – Michałem Haratykiem i Konradem Bukowieckim. Michał Haratyk już przekroczył 20 metrów.

W skoku wzwyż wystartuje Oleg Procenko . Rękawicę podejmie nasz najlepszy skoczek Norbert Kobierski. Szkoda, że nie skacze już Artur Partyka, który był obecny na konferencji przed mityngiem, ale już tylko jako komentator.

Jeśli chodzi o płotki męskie, świetnia biega Kuba Szymański, który stoczy zapewne pasjonującą walkę z Damianem Czykierem. – Będzie się sporo w Łodzi działo – podsumował Sebastian Chmara. – Spodziewamy się dobrych rezultatów. Powalczymy o rekord Polski w biegu płotkarskim pań. Ciekaw jestem biegu Ewy Swobody. Bieżnia w Łodzi jest szybsza niż w Duesseldorfie, czy Karlsruhe, to kto wie, czy nie zobaczymy 7,50. W Atlas Arenie Łodzi w skoku o tyczce może paść najlepszy wynik na świecie. W skoku wzwyż 2,30 będzie nas cieszyć.

Łódzka publiczność gwarantuje fantastyczne widowisko.

– Po raz ósmy będziemy gościć mityng, który początkowo nosi nazwę Pedros Cup, teraz Orlen Cup – mówił Marek Kondraciuk, dyrektor wydziału sportu Urzędu Miasta Łodzi. – Ta sztandarowa imprezie znakomicie wpisuje się w 600-lecie obchodów Łodzi. Mityng wspieramy dotacją 450 tys. złotych. Pomagają spółki miejskie – MPK i MAKiS. ą