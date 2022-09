Gwiazdy mundialu obejrzysz też na ligowych meczach ŁKS Commercecon

W pierwszym meczu Polki pokonały Chorwację 3:1, a bohaterką była środkowa ŁKS Commercecon Kamila Witkowska. W meczu z Tajlandią, wygranym 3:0 (25:17, 25:17, 25:17), wiodącą postacią naszej reprezentacji była przyjmująca ŁKS Commercecon Zuzanna Górecka.

Polki grały w składzie: Joanna Wołosz 1, Oliwia Różański 9, Agnieszka Korneluk 13, Magdalena Stysiak 26, Zuzanna Górecka 8, Kamila Witkowska 1, Maria Stenzel (libero) oraz Weronika Szlagowska 2, Anna Stencel-Obiała 6.

Kibice ŁKSmogą być dumni, że zawodniczki ich klubu mają tak duży wpływ na grę reprezentacji Polski. Cieszy też to, że za kilka dni w meczach drugiej rundy gwiazdy mundialu zobaczymy w Atlas Arenie, bo tam rozgrywane będą mecze Polek. Nawet po mistrzostwach świata kibice z Łodzi mieć będą możliwość oklaskiwania swoich bohaterek, wszak po mundialu rozpocznie się nowy sezon Tauron Ligi i hala podczas ligowych meczów naszych siatkarek powinna pękać w szwach.

Trwa sprzedaż karnetów na mecze siatkarek ŁKSCommercecon w sezonie 2022/2023. Przez pierwsze dwa dni sprzedaż była otwarta jedynie dla osób przedłużających karnety, natomiast od wczoraj (28 września) system sprzedażowy jest dostępny już dla wszystkich kibiców. Początkowo sprzedaż karnetów będzie dostępna jedynie on-line w serwisie https://sportarena.makis.pl. O terminach sprzedaży stacjonarnej klub poinformuje później.

Tradycyjnie dla kibiców przedłużających karnety ŁKS przygotował je w identycznej cenie jak w poprzednich sezonach. Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie mecze fazy zasadniczej, fazy play-off oraz Pucharu Polski (jeśli będą rozgrywane w Sport Arenie). Dla nowych karnetowiczów ceny kształtują się następująco: ulgowy (od 5 do 16 roku życia) – 120 zł, normalny (powyżej 16 roku życia) – 250 zł.

Dla osób chcących jeszcze bardziej wesprzeć sekcję przygotowaliśmy karnet Siatkofan. Cena to 200 zł za karnet ulgowy i 400 zł za karnet normalny. W cenie takiego karnetu są: wejścia na wszystkie mecze fazy zasadniczej, fazy play-off, Puchar Polski (jeśli będą rozgrywane w Sport Arenie). Posiadacze karnetu Siatkofan nie tylko wspierają sekcję, ale również w ramach karnetu w trakcie sezonu otrzymają niespodziankę (gadżet klubowy wykonany w limitowanej liczbie tylko dla posiadaczy karnetu) oraz zaproszenie na spotkanie z zespołem. Żal nie skorzystać z tak atrakcyjnej oferty.

W reprezentacji Polski są cztery zawodniczki łódzkich klubów: Kamila Witkowska, Zuzanna Górecka, Klaudia Alagierska-Szczepaniak z ŁKS Commercecon i Monika Fedusio z Grot Budowlanych.

Od dziś do 1 października nasze miasto gości reprezentacje grupy C: Kanadę, Kazachstan, Serbię, Niemcy, Bułgarię i Stany Zjednoczone. Mecze tej grupy rozgrywane są w Sport Arenie. Polki w Gdańsku dziś o 20.30 grają z Koreą, jutro o 20.30 mierzą się z Dominikaną. ą